مغز افراد سیگاری توانایی محاسبه احتمالات متغیر را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورولوژیستهای کالج پزشکی "بیلر" در هاستون تکزاس که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر نوروساینس" منتشر کرده اند، کشف کردند که تصمیمات اتخاذ شده از سوی افراد سیگاری متاثر از محاسبه احتمالات نیست و علی رغم کسب نتایج مختلف از یک نوع انتخاب متفاوت از افراد غیرسیگاری مشتق شده است.

این محققان گروهی از داوطلبان سیگاری و غیرسیگاری را مورد آزمایش قرار دادند. در این آزمایش از این افراد خواسته شد که پول خود را در یک بازار مجازی مالی با هدف کسب بهترین سود، سرمایه گذاری کنند.

برپایه این سرمایه گذاری، دانشمندان که همزمان مغز داوطلبان را از طریق تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی مورد بررسی قرار می دادند، کشف کردند که می توان انتخابهای افراد غیرسیگاری را براساس قوانین احتمالات و محاسبه متغیرها پیش بینی کرد، در حالی که امکان پیش بینی نتایجی که افراد سیگاری به دست می آورند، وجود ندارد.

این دانشمندان با مشاهده این نتایج دریافتند که مغز سیگاریها در انتخابهای خود از روش متفاوتی استفاده می کند، به طوری که توانایی بررسی و پردازش میزان موفقیت را تنها در ارتباط با یک تصمیم دارد و علی رغم کسب نتایج مختلف، نتایج انتخابهای دیگر را در نظر نمی گیرد.