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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۰

تمهیدات شرکت مترو برای سرویس دهی به زائران در پنج شنبه آخر سال

تمهیدات شرکت مترو برای سرویس دهی به زائران در پنج شنبه آخر سال

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه در پنج شنبه آخر سال (23 اسفند ماه) تمهیدات و برنامه های ویژه ای را برای سرویس دهی به زائران در نظر گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، با فرارسیدن سال نو از آنجا که مردم شریف تهران بر اساس یک سنت قدیمی و حسنه در روز پنجشنبه آخر سال برای زیارت اهل قبول به بهشت زهرا می روند ، همه ساله در این روز ترافیک  بسیار سنگینی درجاده های اطراف بهشت زهرا حاکم می شود از این رو شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه برای رفاه حال شهروندان در آن روز تمهیداتی به عمل آورده و به صورت برنامه ویژه در خدمت زائران خواهد بود.

پیرو برنامه ریزی به عمل آمده برای ارائه سرویس به ایستگاه حرم مطهر ( بهشت زهرا ) در آخرین پنج شنبه سال مورخ 23/12/86 از ساعت 6:45 تا 23 کلیه قطارهای خط یک مترو به فاصله زمانی هر 5 دقیقه از ایستگاه متروی میرداماد به مقصد ایستگاه حرم مطهر ( بهشت زهرا) و بالعکس اعزام خواهند شد و در صورت نیاز اعزام قطارهای فوق العاده نیز پیش بینی شده است.

قابل ذکر است ، برنامه حرکت قطارها در خطوط 2 و 5 متروی تهران در روز مذکور هیچ تغییری نداشته و طبق جداول قبلی خواهد بود.

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران وحومه از مسافران تقاضا می کند همچون گذشته احترام به سالخوردگان ، افراد ناتوان و کودکان را یک فریضه دانسته و رعایت این عزیزان را بنمایند .

کد مطلب 652018

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