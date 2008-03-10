300 هکتار از اراضی گناباد درختکاری و بذرپاشی شد

محمد باقر جاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: امسال بیش از 10 میلیارد ریال برای پروژه های عمرانی منابع طبیعی هزینه می شود.

رئیس اداره منابع طبیعی گناباد تصریح کرد: از محل اعتبارات استانی و ملی، 17 پروژه مختلف از جمله احداث بندخاکی، آبشخور، تولید نهال، احیاء و اصلاح جنگل، مراتع و آبخیزها، جمع آوری بذور گیاهی و.... انجام شده است.

وی افزود: به منظور جلوگیری از پیشروی کویر تا پایان فصل درخت کاری بیش از 300 هکتار از اراضی این شهرستان درخت کاری و بذرپاشی می شود.

جاهدی تصریح کرد: همچنین در هفته منابع طبیعی بیش از 90هزار اصله نهال کاج، سرو، اقاقیا، زبان گنجشک و زیتون تلخ ، ارغوان و سنجد در بین شهروندان وشهرهای همجوار توزیع می شود.

وی گفت: علی رغم تلاش های صورت گرفته هنوز بیش از 233 هزار و327 هکتار از اراضی این شهرستان کویر، بیابان و شن زارمی باشد که بایستی برای احیاء و اصلاح آن حرکتی فراگیر و ملی صورت گیرد.