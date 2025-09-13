  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

تخریب و بازگشایی بندهای خاکی غیرمجاز در تربت‌جام و صالح‌آباد

تربت جام - مدیر امور منابع آب تربت‌جام، از تخریب و بازگشایی تعدادی بندخاکی غیرمجاز در شهرستان‌های تربت‌جام و صالح‌آباد خراسان‌رضوی خبر داد.

یوسف اختری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی پایش مستمر گزارش‌های مردمی، ۶ بندخاکی غیرمجاز در محدوده روستاهای رباط‌سمنگان (قزلق) و کلاته‌بزرگ از توابع شهرستان تربت‌جام و ۲ بندخاکی دیگر نیز در محدوده روستاهای ابراهیم‌بای و گوش‌لاغر شهرستان صالح‌آباد، شناسایی و پس از صدور اخطاریه و اخذ دستور قضائی، تخریب و مسیر طبیعی جریان رودخانه‌ها بازگشایی شد.

مدیر امور منابع آب تربت‌جام افزود: احداث این موانع موجب انحراف جریان سیلاب، کاهش نفوذ و ایجاد خطر بروز خسارات به اراضی پایین‌دست می‌شد؛ با بازگشایی آن، علاوه بر احیای حقابه‌های قانونی، امکان عبور ایمن سیل و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی فراهم گردید.

