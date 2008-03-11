تولید پروژه "پارناسوس" از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تولید این پروژه در حالی از روز 22 ژانویه با مرگ لجر متوقف شد که فیلمبرداری سکانسهای از فیلم به تازگی در لندن به پایان رسیده بود و گیلیام قصد داشت برای چند هفته صحنههای پرده آبی را در کانادا کار کند.
تصمیم استفاده از سه بازیگر به عنوان جایگزین لجر به خاطر ماهیت فانتزی داستان اتخاذ شد که در آن شخصیتها از طریق یک آینه جادویی به دنیاهای موازی و خیالی میروند. لجر بخشهای "رئالیستی" فیلم را کامل کرد، بنابراین دپ، فارل و لاو نقش شخصیتهای به لحاظ فیزیکی تغییریافته او را در دنیاهای دیگر بازی میکنند.
ویلیام وینس، ایمی گیلیام و ساموئل حدیده تهیهکنندگان "تخیلات دکتر پارناسوس" در بیانیهای در این باره گفتند": "از آنجا که قالب داستان اجازه میدهد تمام نقشآفرینی لجر حفظ شود، هیچ بخش از کار او با استفاده از تکنولوژی دیجیتال تغییر نمیکند یا دستکاری نمیشود. هر یک از نقشهایی که دپ، فارل و لاو بازی میکنند، بیانگر بخشهای مختلف شخصیتی است که لجر در فیلم به عهده داشت."
گیلیام 68 ساله و کارگردان فیلم سازنده فیلمهایی مانند "مانتی پایتن و جام مقدس"، "برزیل"، "سلطان ماهیگیر"، "12 میمون"، "عشق و نفرت در لاس وگاس" و "برادران گریم" است. کریستوفر پلامر، ورن ترویر، اندرو گارفیلد، لیلی کول و تام ویتس دیگر بازیگران فیلم "تخیلات دکتر پارناسوس" هستند که قرار است تابستان سال بعد نمایش داده شود.
این فیلم با بودجهای در حدود 30 میلیون دلار ساخته میشود و داستان درباره یک گروه نمایشی سیار است که از طریق معاهدهای که با شیطان بستهاند، میتوانند تماشاگران خود را از طریق یک آینه جادویی به دنیای خیال ببرند. لجر بازیگر فیلمهایی مانند "ند کلی" و "کوهستان بروکبک"، ژانویه گذشته بر اثر آنچه مصرف بیش از حد دارو گفته شد، در 28 سالگی درگذشت.
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