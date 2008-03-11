دستیابی محققان ایرانی به آلواسکین برای درمان بیماران دچار سوختگی

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توانستند به محصول جدیدی پس از کشت پوست به منظور کمک به بیماران دچار سوختگی دست پیدا کنند که این محصول با عنوان آلواسکین به جامعه پزشکی کشور معرفی شد.

این محصول امروز با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری، رئیس پژوهشگاه پلیمر و محققان مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رونمایی و معرفی شد.

دکتر پرویز طوسی رئیس مرکز تحقیقات پوست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تشریح این دستاورد یادآور شد: آلواسکین برای درمان سوختگی های عمیق با درجه 2 و 3 کاربرد دارد زیرا این بیماران در مراحل اولیه در اثر عفونت یا از دست دادن آب و الکترولیتها از بین می روند. با استفاده از فیبروپلاستهای کشت داده شده آلوژنیک می توان از این عوارض مثل نفوذ میکروب از محیط بیرون زخم و از دست دادن آب و الکترولیت جلوگیری می کند و چنین بیمارانی را از مرگ نجات می دهد.

وی افزود: از این سلولها می توان در درمان زخمهای مزمن سیاهرگی ساق پا و دیابتیک استفاده کرد. برای تهیه فیبروبلاست از نمونه پوست ختنه گاه نوزاد استفاده شده است و بعد از پاساژهای متعدد فیبروبلاست ها بعد از بین بردن آنتی ژنیسیته و سپس کنترل سلولها از نظر آلودگی های میکروبی و اختلالات ژنتیکی، فیبروبلاستهای آلوژنیک روی زخم پیوند شده است.

طوسی خاطرنشان کرد: این روش در مقایسه با روشهای دیگر ساده تر، موثرتر و کم هزینه تر بوده است و در این روش فیبروبلاستهای کشت داده شده باعث تحریک اپیدرمیزه شدن زخم شده و تشکیل بافت همبندی شبیه درم را تسریع می کند.

به گزارش مهر، دکتر حمیده مروج فرشی و دکتر مهناز محمودی راد مجریان این طرح، دکتر پرویز طوسی و دکتر لیلا نبئی همکاران متخصص پوست، دکتر نریمان مصفا همکار ایمونولوژیست و مشاور طرح در زمینه کشت سلول، دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی و دکتر پرویز مافی همکاران جراح، دکتر حسین کیوانی، دکتر کریمی نژاد، دکتر گنجی زاده، منصوره میرزایی و یاسمن میردامادی همکاران آزمایشگاهی این پروژه بودند.