رقابت 600 دانشجوی لیسانس برای ورود به دوره پزشکی

دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون 9 صبح روز پنجشنبه در تالار شهدای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای این آزمون 200 سئوال شبیه آزمون جامع علوم پایه پزشکی طراحی شده است که داوطلبان باید در مدت 150 دقیقه به آن پاسخ گویند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص ضرایب دروس گفت : ضریب 3 برای مواد درسی فیزیولوژی نظری، میکروب شناسی، آناتومی نظری در نظر گرفته شده است، ضریب 2 برای مواد درسی بیوشیمی نظری، بافت شناسی نظری، ایمونولوژی نظری، زبان عمومی و ضریب 1 نیز برای مواد درسی ژنتیک، روانشناسی، تغذیه، فیزیک پزشکی، اصول خدمات بهداشتی و بهداشت و تنظیم خانواده و اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها و آمار مقدماتی در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: آزمون کتبی هم حد نصابی و هم رقابتی است. از بین کسانی که حد نصاب قبولی را آورده اند دو برابر ظرفیت پذیرش، از بالاترین نمرات، برای ورود به مرحله مصاحبه پذیرفته می شوند.

کشاورز یادآور شد: آزمون‌های فراشناختی از دو مرحله مصاحبه و آزمون کتبی بررسی توانایی‌های فراشناختی و تفکر انتقادی تشکیل می‌شود. پذیرفته شدگان آزمون کتبی به مرحله مصاحبه وارد می شوند.

وی اظهار داشت: پذیرش نهایی به تعداد نصف پذیرفته شدگان آزمون کتبی و بر اساس کسب 70 درصد نتیجه آزمون کتبی و 30 درصد میانگین نتایج دو مصاحبه حضوری و آزمون تعیین توانایی های فرا شناختی و تفکر انتقادی خواهد بود. شرط لازم برای قبولی کسب حدنصاب تعیین شده در مراحل آزمون خواهد بود.

به گزارش مهر، از جمله شرایط ورود به این دوره، مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور، برخورداری از سلامت تن و روان بر اساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی کلیه رشته های مصوب گروه علوم پزشکی، حداکثر سن در زمان ثبت نام آزمون 25 سال تمام، دارا بودن معدل کل دیپلم بالاتر از 18، دارا بودن معدل مقطع کارشناسی بالاتر از 16، دارا بودن مدرک معتبر زبان انگلیسی و قبولی در آزمون ورودی اعلام شده است.