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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

بهرامی تاکید کرد:

وکالت با کارچاق کنی و دلالی خلط نشود

وکالت با کارچاق کنی و دلالی خلط نشود

قاضی دیوان عالی کشور گفت: وکالت شغل مقدسی است اما نباید این امور با کارچاق کنی و دلالی خلط شود.

دکتر بهرام بهرامی در گفتگو باخبرنگار مهر افزود: وکالت مورد تایید قانون اساسی و مؤید دادرسی منصفانه است اما نباید این امور با کارچاق کنی و دلالی خلط شود.

وی تصریح کرد: شغل وکالت مقدس است و قداست آن به خاطر قسمی است که شخص قبل از شروع به کار یاد می‌کند اما اینکه به سمت و سوی کارچاق‌کنی فعالیت کنند به طور حتم قابل قبول نیست.

قاضی دیوان عالی کشور، بر برخورد قاطعانه با کار چاق کن ها تاکید کرد و گفت: این امر باید در دستگاه قضائی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

بهرامی در ارتبط با تفاوت حقوق قضات و وکلا گفت: با وجود افزایشی که در حقوق قضات محقق شد اما با این حال باید گفت، دریافتی وکلا قابل قیاس با قضات نیست و این در حالی است که درصد بالایی از وکلا تعرفه خود را در دریافت حق وکاله رعایت نمی کنند.

کد مطلب 653439

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