انتقال یک میلیون زائر در پنج شنبه آخر سال به بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: شرکت متروی تهران با توجه به ترافیک بسیار سنگین بزرگراه ها و جاده های منتهی به بهشت زهرا(س) در آخرین پنجشنبه سال، تدابیر ویژه ای را به منظور انتقال شهروندان به ایستگاه متروی حرم مطهر در نظر گرفته است.

بر اساس این گزارش، از ساعت 6:45 تا 23 روز پنجشنبه بیست و سوم اسفند کلیه قطارهای خط یک مترو به فاصله زمانی هر پنج دقیقه یک قطار از ایستگاه متروی میرداماد به مقصد بهشت زهرا (س) و بالعکس اعزام خواهند شد و در صورت نیاز اعزام قطارهای فوق العاده نیز پیش بینی شده است.

این گزارش می افزاید، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز به منظور رفاه حال شهروندانی که قصد زیارت قبور در گذشتگان، مزار شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حرم مطهر حضرت امام (ره) را دارند، تمهیدات ویژه ای را در نظر گرفته است.

بنابراین گزارش ، اتوبوس های این شرکت در قالب سرویس های ویژه از ساعت 13 تا 16 روز پنجشنبه از 24 میدان و پایانه شامل امام خمینی (ره)، خراسان، انقلاب اسلامی، محمدیه، شمشیری، امام حسین (ع)، خاوران، آزادی، بازار دوم نازی آباد، شهر ری، تجریش، رسالت، صادقیه، راه آهن ، ابوذر، شهرک ولی عصر، یافت آباد، دولت آباد، خزانه بخارایی، تهرانسر، اشراق، جماران، اختیاریه و شهرک شهید محلاتی به مقصد بهشت زهرا (س) حرکت می کنند.

این گزارش اضافه می کند، محل استقرار اتوبوس ها برای بازگرداندن شهروندان به مقصد اولیه به ترتیب درب شرقی بهشت زهرا (س) به مقاصد میدان ها و پایانه های امام حسین (ع)، خراسان، خاوران، شهر ری، رسالت، دولت آباد و خزانه بخارایی و نیز پارکینگ قطعه 24 به سایر مقاصد پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است، خطوط منتهی به ایستگاه های مترو نیز تقویت شده و سرویس های ویژه ای در داخل محوطه بهشت زهرا (س) از درب شرقی تا درب شمالی و ایستگاه متروی حرم مطهر برقرار شده است.