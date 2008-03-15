شهرداری در آستانه بهار در صدد جلب رضایت شهروندان تهرانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی ، معاون امور مناطق شهرداری تهران درباره طرح استقبال از بهار در بهار گفت: این طرح از روز 15 اسفندماه سال جاری آغاز شده و تا 15 فروردین ماه 87 ادامه خواهد یافت.

وی افزود: موضوع کیفیت یکی از مواردی است که باید به آن توجه شود و ما در این طرح درصددیم تا با سرعت عمل بالا در خدمت رسانی به شهروندان و تغییر نمای شهر، کارها را با کیفیت خوب به انجام برسانیم از این رو در 30 روزی که این طرح در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران اجرا می شود متخصصان هر حوزه برنامه های عملیاتی مناطق ، سازمان ها و شرکت ها را از نظر کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار خواهد داد.

معاون امور مناطق با اشاره به اهمیت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: طرح جهادی استقبال از بهار در بهار با اهدافی از جمله رفع معضلات و مشکلات شهر ، رفع آسیب های ناشی از برف اخیر تهران ، آراستگی و تزئین نماها و محیط های شهری متناسب با سال نو ، ارائه خدمات ارزنده و مضاعف به شهروندان در آستانه سال نو ، ترغیب شهروندان به همکاری در نظافت شهر و فرهنگ سازی جهت پاکسازی محیط و ایجاد خلاقیت و نوآوری در حال اجراست.

شریفی در ادامه به آسیب های برف اخیر تهران اشاره کرد و گفت : امسال به لطف خداوند برف بی سابقه ای در سطح کشور و به تبع آن در تهران بزرگ داشتیم که بلافاصله پس از بارش برف تمامی امکانات شهرداری با کمک شهروندان برای برف روبی معابر شهر بسیج می شدند تا مشکلی در معابر اصلی و فرعی مناطق 22 گانه برای شهروندان پیش نیاید.

وی افزود: در طی مدت اجرای طرح استقبال از بهار در بهار در تلاشیم تا در حد امکان آسیب های ایجاد شده برای نقلط مختلف شهر از جمله معابر و آسفالت خیابان ها و بزرگراه ها را رفع کنیم و همچنین وظیفه خود می دانیم که با آمادگی بهتر از گذشته در جهت حل مشکل بزرگراه های درون شهری و سایر المان های شهری اقدام کنیم.

معاون شهردار تهران در پایان با بیان اینکه بدون شک همکاری شهروندان در مدیریت شهری تهران قابل توجه است ، گفت: شهرداری تهران در راستای انجام وظیفه خدمت رسانی خود همواره در تمامی ایام سال به همکاری و همیاری شهروندان نیاز دارد زیرا مدیریت شهر بدون مشارکت شهروندان امکان پذیر نیست.