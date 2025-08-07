به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه‌ «خداحافظ آقا» به قلم پوریا عبدی، هم‌زمان به تازگی توسط انتشارات مهراندیش منتشر شده و هم‌اکنون در کتاب‌فروشی‌های خیابان انقلاب و سایر مراکز پخش در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

این نمایشنامه در قالب سه پرده نوشته شده و روایتگر زندگی گروهی از برده‌ها در یکی از ایالت‌های جنوبی آمریکا در حدود دهه ۱۸۶۰ میلادی است؛ دورانی که نظام برده‌داری در آمریکا به چالش کشیده شده بود. در این اثر، نویسنده با تمرکز بر وضعیت اجتماعی و روانی برده‌هایی که زندگی‌شان تفاوتی با حیوانات نداشته و تنها دارایی‌شان «محرومیت» بوده است، تلاش دارد تا داستان خشم انباشته‌شده، بیداری تدریجی و حرکت آنها به سوی آزادی را بازگو کند. تقابل این شخصیت‌ها با برده‌داران و فرایند سقوط قدرت حاکم، محور اصلی درام را شکل می‌دهد.

در یادداشت ابتدای کتاب آمده است: «نمایشنامه‌ «خداحافظ آقا» یک تراژدی مبتنی بر موقعیت است. موقعیتی که رفته‌رفته بر تنش بین شخصیت‌هایش افزوده می‌شود و همین مسئله همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این موقعیت و تقابل بین شخصیت‌هاست که درام را پیش می‌برد و پیچیدگی شخصیت‌های نمایش را نمایان می‌کند. شخصیت‌هایی که جبر جغرافیایی و نژادی آنها را در جایگاهی خاص قرار داده است.»

از منظر نگارشی، نویسنده با بهره‌گیری از زبان مینیمال، تلاش کرده است تا با جمله‌بندی‌های موجز، مکث‌ها، تکرارها و ریتم شتابان، ویژگی‌های درونی شخصیت‌ها را نمایان کند. به همین دلیل، توجه دقیق به ریتم و سکوت‌ها در اجرای صحنه‌ای این اثر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

نمایشنامه «خداحافظ آقا» شامل ۱۰ شخصیت نمایشی است که از این میان ۴ شخصیت زن و ۶ شخصیت مرد هستند. این ترکیب، امکان اجرای گروهی اثر را برای گروه‌های پرجمعیت تئاتری فراهم می‌کند.

این کتاب با مقدمه‌هایی از رامتین خداپناهی، حمید مهین‌دوست و مسعود تکاور منتشر شده و در ۸۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار تومان به چاپ رسیده است.