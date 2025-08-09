به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیس نت، محققان گزارش میدهند که اگر کودکان در دوران نوزادی یا مادرانشان قبل یا در دوران بارداری در نزدیکی فضاهای سبز زندگی میکردند، احتمال ابتلا به مشکلات رشد مغزی در آنها کمتر بود.
دکتر «استفانیا پاپاتئودورو»، محقق ارشد و استادیار دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه راتگرز در نیوجرزی، در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که افزایش دسترسی به فضای سبز در محیطهای شهری ممکن است از رشد عصبی در اوایل کودکی پشتیبانی کند و به کاهش بار تأخیرهای رشد عصبی کمک کند.»
اینکه دقیقاً چگونه فضاهای سبز ممکن است رشد سالم مغز را در رحم مادر تقویت کنند، هنوز به طور کامل درک نشده است، اما محققان نظریههای خود را دارند.
آنها حدس میزنند که قرار گرفتن در معرض فضای سبز، استرس و افسردگی را کاهش میدهد، تعامل اجتماعی را افزایش میدهد و قرار گرفتن در معرض سر و صدا و دماهای شدید را کاهش میدهد، که همه اینها میتواند به رشد در کودکان خردسال کمک کند.
برای این مطالعه، محققان دادههای بیش از ۱.۸ میلیون جفت مادر و کودک را که از چندین ایالت در طرح بیمه مدیکید ثبتنام کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند. قرار گرفتن در معرض فضای سبز با استفاده از تصویربرداری ماهوارهای و کد پستی محل سکونت مادران اندازهگیری شد.
نتایج نشان میدهد که کودکان مادرانی که در نزدیکی فضاهای سبز زندگی میکردند، ۳۴٪ کمتر در معرض خطر معلولیتهای ذهنی و ۱۷٪ کمتر در معرض خطر اوتیسم بودند.
این مطالعه میگوید کودکانی که پس از تولد در نزدیکی فضاهای سبز زندگی میکردند، ۱۹٪ کمتر در معرض خطر ناتوانیهای یادگیری قرار داشتند.
پاپاتئودورو گفت: «ما ارتباط محافظتی بین فضای سبز مسکونی و چندین پیامد عصبی-رشدی را در بازههای زمانی مختلف مواجهه- پیش از لقاح، قبل از تولد و اوایل کودکی- مشاهده کردیم که نشاندهنده دخالت مکانیسمهای بیولوژیکی اساسی مختلف است.»
پاپاتئودورو گفت: «این ارتباط در بین کودکانی که در مناطق شهری زندگی میکنند، برجستهتر بود که نشاندهنده مزیت بالقوه بیشتر فضای سبز در جایی است که محدود است. یافتههای ما نشان میدهد که افزایش دسترسی به فضای سبز در محیطهای شهری ممکن است از رشد عصبی در اوایل کودکی پشتیبانی کند و به کاهش بار تأخیرهای عصبی-رشدی کمک کند.»
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه نمیتواند ارتباط مستقیم بین فضاهای سبز و رشد سالم مغز را اثبات کند. عوامل دیگری ممکن است بر خطر مشکلات رشدی کودکان تأثیر بگذارند.
محققان گفتند تحقیقات آینده به بررسی دلایل اینکه چرا فضای سبز ممکن است برای رشد مغز کودکان مفید باشد، و اینکه آیا انواع مختلف فضاهای سبز- پارکها، مسیرهای پیادهروی، زمینهای بازی- مزایای متفاوتی دارند، خواهد پرداخت.
نظر شما