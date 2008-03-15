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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۳

رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد

رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد

معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها از سوی رئیس جهاد دانشگاهی منصوب شد.

به  گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم علی احمدی برای مدت سه سال به عنوان معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد.

وی در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس است.

کد مطلب 655250

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