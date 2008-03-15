به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم علی احمدی برای مدت سه سال به عنوان معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد.

وی در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس است.