به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم علی احمدی برای مدت سه سال به عنوان معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد.
وی در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس است.
معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها از سوی رئیس جهاد دانشگاهی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این حکم علی احمدی برای مدت سه سال به عنوان معاون جهاد دانشگاهی و رئیس سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها منصوب شد.
وی در حال حاضر رئیس جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس است.
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