انتصاب رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این حکم دکتر حسینعلی قبادی برای مدت دو سال به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

این مجموعه به تازگی با اخذ مجوز از پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقاء یافته است.