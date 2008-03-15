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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۱۷

انتصاب رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی طی حکمی از سوی دکتر حمیدرضا طیبی رئیس این نهاد منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس این حکم دکتر حسینعلی قبادی برای مدت دو سال به عنوان رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی منصوب شد.

این مجموعه به تازگی با اخذ مجوز از پژوهشکده به پژوهشگاه ارتقاء یافته است.

کد مطلب 655253

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