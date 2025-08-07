به گزارش خبرنگار مهر، بازی‌های جهانی که قرار است به میزبانی چین و در شهر چنگدو برگزار شود، معرف است به «المپیک، غیر المپیکی ها» به عبارت دیگر این بازی‌ها، میدان رقابت رشته‌های ورزشی است که در المپیک حضور ندارد.

این رقابت‌ها توسط فدراسیون جهانی بازی‌های جهانی (IWGA) سازمان‌دهی می‌شود که دوازدهمین دوره آن با حضور نزدیک به ۵۰۰۰ ورزشکار از ۱۱۷ کشور برگزار می‌شود. مسابقات در ۳۴ رشته و ۶۱ ماده ورزشی طراحی شده و ساختاری شبیه به بازی‌های المپیک دارد اما تمرکز آن بر رشته‌های غیر المپیکی و نوظهور است.

ورزش ایران در هفتمین حضور خود در این بازی‌ها در ۹ رشته تیراندازی، اسنوکر، کاراته، ووشو، اسکیت، ورزش آبی، دوگانه، قایقرانی و کیک بوکسینگ در مجموع با ۳۰ ورزشکار شرکت می‌کند.

اما نکته مهم در مورد کاروان اعزامی ایران حضور دو ورزشکاری است که بازی‌های المپیک را تجربه کرده‌اند. سید شهرام هروی سرمربی موفق تیم ملی کاراته و سارا بهمنیار دو عضو تیم ملی کاراته با حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، تجربه رقابت در چنین میدان بزرگی را دارند. این در حالی است که سایر ورزشکاران اعزامی کشورمان چنین تجربه‌ای ندارند.

رقابت‌های کاراته در این بازی‌ها از روز جمعه آغاز می‌شود که فاطمه صادقی در کاتای انفرادی و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم به دیدار رقبای خود می‌روند. شنبه ۱۸ مردادماه هم آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم و صالح اباذری هم در وزن ۸۴+ کیلوگرم برای دیدار با رقبای خود به روی تاتامی می‌روند.