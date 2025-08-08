  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

صعود دو نماینده کاراته ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی

صعود دو نماینده کاراته ایران به نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی

فاطمه صادقی و سارا بهمنیار با برتری مقابل رقبای خود به مرحله نیمه‌نهایی بازی‌های جهانی راه پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته در بازیهای جهانی چنگدو با صعود دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی آغاز شد.

فاطمه صادقی، نماینده ایران در کاتای انفرادی بانوان در بازی‌های جهانی چنگدو ۲۰۲۵ در گروه یک با کسب دو پیروزی و یک شکست موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند.

فاطمه صادقی ابتدا با امتیاز ۴۰.۵ برابر «کوکومای ساکورا» از امریکا را شکست داد و سپس با امتیاز ۴۰.۷ بر ۴۳.۱ نتیجه را به «اونو ماهو» از زاپن واگذار کرد و در ادامه با ثبت امتیاز۴۱.۲
برابر «تریانا دآنوفریو» از ایتالیا پیروز شد. با این نتایج، صادقی موفق شد به نیمه‌نهایی راه پیدا کند. او در نیمه نهایی مقابل لائو مو شوئنگ گریس (هنگ‌کنگ) قرار خواهد گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم رقابت های کومیته ابتدا ۴ بر صفر «اما گاردلی» از کرواسی را شکست داد و سپس ۵ بر ۴ «لامیا یاهیانسا» از کانادا را از پیش رو برداشت . وی در سومین مبارزه «پرفتو» از ایتالیا را ۱۱ بر ۳ پشت سر گذاشت . بهمنیار برای صعود به فینال «اویکن» از الجزایر را پیش رو دارد.

کد خبر 6554319

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها