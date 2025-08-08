به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کاراته در بازیهای جهانی چنگدو با صعود دو نماینده کشورمان به مرحله نیمه نهایی آغاز شد.

فاطمه صادقی، نماینده ایران در کاتای انفرادی بانوان در بازی‌های جهانی چنگدو ۲۰۲۵ در گروه یک با کسب دو پیروزی و یک شکست موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند.



فاطمه صادقی ابتدا با امتیاز ۴۰.۵ برابر «کوکومای ساکورا» از امریکا را شکست داد و سپس با امتیاز ۴۰.۷ بر ۴۳.۱ نتیجه را به «اونو ماهو» از زاپن واگذار کرد و در ادامه با ثبت امتیاز۴۱.۲

برابر «تریانا دآنوفریو» از ایتالیا پیروز شد. با این نتایج، صادقی موفق شد به نیمه‌نهایی راه پیدا کند. او در نیمه نهایی مقابل لائو مو شوئنگ گریس (هنگ‌کنگ) قرار خواهد گرفت.

سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم رقابت های کومیته ابتدا ۴ بر صفر «اما گاردلی» از کرواسی را شکست داد و سپس ۵ بر ۴ «لامیا یاهیانسا» از کانادا را از پیش رو برداشت . وی در سومین مبارزه «پرفتو» از ایتالیا را ۱۱ بر ۳ پشت سر گذاشت . بهمنیار برای صعود به فینال «اویکن» از الجزایر را پیش رو دارد.