مبارزه نمایندگان کاراته ایران از فردا در چنگدو آغاز می‌شود

با انجام قرعه کشی بازی های جهانی چنگدو ۲۰۲۵، ملی پوشان کاراته ایران رقبای خود در این مسابقات را شناختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کاراته در بازی‌های جهانی چنگدو ۲۰۲۵ از فردا ۱۷ مرداد به مدت دو روز برگزار خواهد شد که در روز اول فاطمه صادقی در کاتا انفرادی و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم روی تاتامی خواهند رفت و در روز دوم نیز آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مقابل رقبای خود قرار خواهند گرفت.

قرعه کشی این رقابت‌ها امروز، پنجشنبه ۱۶ مردادماه انجام شد و ورزشکاران کشورمان حریفان خود را شناختند.

فاطمه صادقی نماینده کاتا انفرادی کشورمان در گروه یک مقابل ساکورا کوکومای از آلمان، تریانا از ایتالیا و ماهو اونو از ژاپن به رقابت خواهد پرداخت.

سارا بهمنیار نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم در گروه یک مقابل اما اسکاردل از کرواسی، یامینا لاهیانسا از کانادا و فرمینیا پرفتو از ایتالیا مبارزه خواهد کرد.

آتوسا گلشادنژاد نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم در گروه دو با نورسین علی از مصر، لاورا سیورت از فرانسه و عاسل کانی از قزاقستان دیدار خواهد کرد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز در گروه دو با ادوارد ساگیلیان از آمریکا، ژای آنگ از چین و طاها طارق محمود از مصر هم گروه است.

گفتنی است هدایت تیم ملی کاراته کشورمان در بخش مردان بر عهده سیدشهرام هروی و در بخش بانوان بر عهده پگاه زنگنه است.

لازم به ذکر است، کاروان ورزشی کشورمان (کاروان وفاق) با شعار (ایران قوی، ورزش قوی) با ۳۰ ورزشکار از ۹ رشته ورزشی عازم این پیکارها شده است.

