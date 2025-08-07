به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های کاراته در بازی‌های جهانی چنگدو ۲۰۲۵ از فردا ۱۷ مرداد به مدت دو روز برگزار خواهد شد که در روز اول فاطمه صادقی در کاتا انفرادی و سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلوگرم روی تاتامی خواهند رفت و در روز دوم نیز آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- کیلوگرم صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم مقابل رقبای خود قرار خواهند گرفت.

قرعه کشی این رقابت‌ها امروز، پنجشنبه ۱۶ مردادماه انجام شد و ورزشکاران کشورمان حریفان خود را شناختند.

فاطمه صادقی نماینده کاتا انفرادی کشورمان در گروه یک مقابل ساکورا کوکومای از آلمان، تریانا از ایتالیا و ماهو اونو از ژاپن به رقابت خواهد پرداخت.

سارا بهمنیار نماینده وزن ۵۰- کیلوگرم در گروه یک مقابل اما اسکاردل از کرواسی، یامینا لاهیانسا از کانادا و فرمینیا پرفتو از ایتالیا مبارزه خواهد کرد.



آتوسا گلشادنژاد نماینده وزن ۶۱- کیلوگرم در گروه دو با نورسین علی از مصر، لاورا سیورت از فرانسه و عاسل کانی از قزاقستان دیدار خواهد کرد.

صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز در گروه دو با ادوارد ساگیلیان از آمریکا، ژای آنگ از چین و طاها طارق محمود از مصر هم گروه است.

گفتنی است هدایت تیم ملی کاراته کشورمان در بخش مردان بر عهده سیدشهرام هروی و در بخش بانوان بر عهده پگاه زنگنه است.

لازم به ذکر است، کاروان ورزشی کشورمان (کاروان وفاق) با شعار (ایران قوی، ورزش قوی) با ۳۰ ورزشکار از ۹ رشته ورزشی عازم این پیکارها شده است.