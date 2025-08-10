به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشو بازیهای جهانی که به میزبانی چین و با مسابقات تالو آغاز شده بود، امروز یکشنبه در بخش ساندا یا همان مبارزه پیگیری شد که هر سه نماینده کشورمان حریفان خود را شکست دادند.

سهیلا منصوریان نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران، موفق شد در نخستین مبارزه خود «سالومه یائل» از سوئیس را ۲ بر صفر شکست داد و راهی مرحله بعدی شد. وی در مرحله بعد باید با حریفی از کشور چین مبارزه کند.

یاسمن باقرزاده در وزن ۷۰ کیلوگرم مقابل حریف برزیلی با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و گام اول را محکم برداشت.

محمدرضا ریگی آخرین مبارز کشورمان در بخش ساندا بود که در نخستین دیدار خود نماینده کلمبیا را با اختلاف امتیاز چشم‌گیر شکست داد و راهی دور بعد شد.