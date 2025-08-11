به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های ووشو در بازی‌های جهانی چنگدو عصر امروز پیگیری شد و حاصل تلاش سه نماینده کشورمان در مبارزات بخش ساندا دو پیروزی و یک شکست بود.

یاسمن باقرزاده که روز گذشته نماینده برزیل را در وزن ۷۰- کیلوگرم شکست داده بود، در دومین دیدار برابر حریف خود از کشور برمودا به پیروزی دست یافت تا فردا برای کسب مدال طلا با نماینده چین پیکار کند.

محمدرضا ریگی هم بعد از برتری مقابل ووشوکار برزیلی در دومین دیدار خود حریفی از اسپانیا را شکست داد و راهی دیدار نهایی شد.

سهیلا منصوریان نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم ایران که روز گذشته نماینده سوئیس را از پیش رو برداشته بود امروز دوشنبه در دومین بازی خود مقابل حریفی از کشور چین با نتیجه ۲ بر صفر شکست را پذیرفت. منصوریان فردا در مرحله رده‌بندی برای کسب مدال برنز باید به میدان برود.