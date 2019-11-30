خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ورزش کُشتی روزگاری یکی از مطرحترین رشتههای ورزشی استان همدان بود و از ملایر و نهاوند تا مرکز استان حرفهای زیادی در کُشتی کشور برای گفتن داشت به طوری که اگر بخواهیم تاریخ موفقیتهای کشتیگیران همدان را ورق بزنیم نخستین مدال ارزشمند و تاریخی کُشتی استانهمدان را مسعود مصطفی جوکار در المپیک ۲۰۰۴ آتن کسب کرد تا برای اولین بار در تاریخ ورزش همدان یک مدال نقره المپیک بهعنوان برگ زرینی در کارنامه ورزش همدان ثبت شود.
در سال ۲۰۱۲ و درست ۸ سال بعد نیز صادق گودرزی در وزن ۷۴ کیلوگرم مدال نقره المپیک را به گردن آویخت.
نایبقهرمانی سعید ابراهیمی در مسابقات جهانی باکو، قهرمانی جمال میرزایی و صادق گودرزی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۰ گوانگجو، قهرمانی میثم مصطفی جوکار در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴ اینچئون، نایبقهرمانی صادق گودرزی در مسابقات جهانی مسکو و حضور متعدد در اردوهای تیم ملی و مسابقات بینالمللی مختلف از دیگر افتخارات کُشتی و گوش شکستههای همدانی در چند سال اخیر بوده است.
دست کُشتی همدان از المپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریودوژانیرو کوتاه ماند تا آغازی بر افت کُشتی همدان باشد، کُشتی استان همدان در زمان ریاست جلال صابریون و علی رحیمی فر روزهای پر تنش و پر حاشیهای را پشتسر گذاشت و هرگز روی آرامش را ندید و عدم اتحاد و همدلی به خصوص در دوران رحیمیفر باعث شد تا کُشتی همدان نتواند روزگار خوشی ببیند.
فروردین ۹۸ با انتخابات هیئت کُشتی استان همدان حمیدرضا یاری موفق شد برای ۴ از مجمع انتخاباتی این هیئت رای اعتماد بگیرد تا برای بازگشت آرامش و همدلی به کُشتی استان همدان کار سختی داشته باشد.
در روزهای نخست حضور یاری بر مسند کُشتی استان همدان شاهد نشستهای متعدد ریاست هیئت با پیشکسوتان، داوران، مربیان و سایر ارکان کُشتی استان همدان بودیم تا بعد از مدتها کُشتی این استان رنگ آرامش و اتحاد و همدلی را ببینید.
بعد از کنار رفتن افراد حاشیهساز از بدنه کُشتی استان و اتحاد و همدلی که بین اعضای این رشته ورزشی به وجود آمد کمکم شاهد برگزاری مسابقات متعدد در ردههای مختلف سنی در دیار هگمتانه بودیم تا قطار کُشتی استان همدان بعد از توقف طولانی مدت به حرکت در بیاید.
برگزاری المپیاد استعدادهای برتر کُشتی آزاد کشور در تابستان ۹۸ نیز شور و شعف خاصی در کُشتی استان همدان به وجود آورد و این روند به اتفاق؛ همه کارشناسان را به بازگشت همدان به دوران طلایی امیدوار کرد.
رئیس هیئت کُشتی استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مثبت کُشتی استان همدان اظهار داشت: امروز همه خانواده کُشتی استان همدان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا بتوانند کُشتی استان را هر چه زودتر به روزهای اوج خود بازگردانند و شاهد درخشش کشتیگیران نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسالان خود میادین مختلف هستیم.
حمیدرضا یاری با اشاره به بازتابهای خوب برگزاری المپیاد استعدادهای برتر بیان کرد: در تابستانی که گذشت هر هفته در همدان شاهد برگزاری مسابقات و اردوهای مختلف استانی و کشوری در همدان بودیم و یکی از میزبانیهای خوب ما برگزاری المپیاد استعدادهای برتر در همدان بود.
یاری خاطرنشان کرد: برگزاری این المپیاد شور و نشاط وصف ناپذیری را در کُشتی همدان ایجاد و همه و همه برای برگزاری مطلوب این مسابقات پای کار آمدند و ما توانستیم استعدادهای خوبی را در این مسابقات برای آینده استان همدان کشف کنیم.
پیگیری پشتوانهسازی در کُشتی استان همدان
وی با بیان اینکه به دنبال پشتوانهسازی در کُشتی استان همدان هستیم، گفت: لیگ کُشتی نوجوانان استان همدان با حضور تمامی شهرستانهای استان در اسدآباد برگزار شد.
رئیس هیئت کُشتی استان همدان عنوان کرد: هدف از برگزاری این لیگ پشتوانهسازی و کشف استعدادها در ردههای پایه بود و یکی از سیاستهای اصلی هیئت تمرکز بر روی کشف استعدادهای نو در کُشتی استان همدان است.
یاری با اشاره به اعزام تیم جوانان کُشتی استان همدان به مسابقات ۱۰ جانبه بروجرد بیان کرد: به طور قطع حضور در رقابتهای مختلف باعث میشود بسیاری از نواقص ما در این اردوها و مسابقات برطرف شود.
وی افزود: در وزن ۵۷ کیلوگرم امیرحسین دیدهبان، ۶۱ کیلوگرم محمدجواد غلامی، ۶۵ کیلوگرم محمد حسینی، امین رحمانی، وزن ۷۰ کیلوگرم علی کریمی و علی رضایی، ۷۴ کیلوگرم محمدرضا شاه محمدی، وزن ۷۹ کیلوگرم مهدی یادگاری و صالح نیا، ۸۶ کیلوگرم مهدی حاجیلوییان، ۹۲ کیلوگرم مهدی زرینی، ۹۷ کیلوگرم امیرعلی پناه، محمد بیات و ۱۲۵ کیلوگرم محمد مهدی زنگنه و مهران کریمی کشتیگیران اعزامی ما به مسابقات ۱۰ جانبه بروجرد هستند.
رئیس هیئت کُشتی استان همدان با اشاره به برنامههای آینده هیئت کُشتی استان همدان گفت: ۱۳ آذر ماه مسابقات انتخابی جام تختی را پیش رو داریم و ۲۲ آذر مسابقات جهانی کودک را خواهیم داشت که کشتیگیران خود را به این مسابقات اعزام خواهیم کرد.
کُشتی استان همدان مسیر خود را پیدا کرده است
یاری خاطرنشان کرد: خوشبختانه کُشتی استان همدان مسیر خود را پیدا کرده و با تمام توان به سمت موفیت حرکت میکند و به دنبال این هستیم کُشتی استان همدان را به روزهای طلایی خود بازگردانیم.
در پایان گفتنی است، کُشتی رشتهای است که میتواند موتور محرک ورزش استان همدان باشد و روزگاری کُشتی در استان همدان درخشیده شاهد شور و نشاط در ورزش استان همدان بودهایم و قطعا با استعدادهای نابی که استان همدان در این رشته دارد رسیدن به روزهای اوج دور از دسترس نخواهد بود.
