احمدرضا لاهیجانزاده، معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مهر، از گسترش و ارتقای روشهای پایش تالابهای کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از تالابهای کشور به سیستمهای آنلاین پایش مجهز شدهاند. این سیستمها به مرکز پایش سازمان در تهران متصل بوده و به صورت متمرکز کنترل میشوند.
وی افزود: در تالابهایی که این سیستم وجود ندارد، همکاران ما در ادارات کل استانی عملیات نمونهبرداری را انجام میدهند. برخی از ایستگاههای ما به صورت ماهانه و برخی به صورت فصلی دادهها را ثبت میکنند. خوشبختانه در حوزه پایش میدانی مشکل خاصی وجود ندارد.
لاهیجان زاده با اشاره به یک اقدام جدید اظهار کرد: یکی از طرحهای نوینی که آغاز کردهایم، پایش ماهوارهای تالابهاست. این کار در گذشته برای برخی تالابها انجام شده بود، اما در قرارداد جدیدی که منعقد کردهایم، قرار است پایش ماهوارهای برای تمام تالابهای کشور انجام شود. حتی برای سواحل نیز این پایش پیشبینی شده است. نتایج این طرح تا پایان شهریورماه منتشر خواهد شد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابها همچنین گفت: علاوه بر این، ما مطالعات حوزههای آبریز تالابها را آغاز کردهایم تا بتوانیم میزان آب مصرفی در این حوزهها را شناسایی کنیم. سهم مصرف کشاورزی نیز به طور دقیق مشخص خواهد شد. این اطلاعات میتواند کمک بزرگی در مدیریت منابع آبی تالابها باشد.
وی خاطرنشان کرد: این پروژه با همکاری یک شرکت دانشبنیان و یکی از دانشگاههای کشور در حال انجام است و نتایج آن میتواند یک جهش چشمگیر در فرآیند پایش تالابهای ایران ایجاد کند.
نظر شما