آیین نامه نجات دریاچه ارومیه در دستور کار دولت/ جاده ابر تعریض نمی شود

محمد جواد محمدی زاده در نشست مشترک امضای تفاهم نامه مشترک بین سازمان محیط زیست و وزارت جهاد و کشاورزی، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر چگونگی وضعیت حق آبه دریاچه ها و تالابهای ایران به خصوص دریاچه ارومیه تاکید کرد: آب موجود برای تولید برق در نیروگاه ها و مصارف کشاورزی و در نهایت آب مربوط به تالابها و حق آبه آنها مورد استفاده قرار می گیرد که در سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: مساله دریاچه ارومیه کاملا جدی و بحرانی است. ورودی آب دریاچه ظرف چند سال گذشته کمتر و کمتر شده تا جایی که الان ارتفاع آب، چهار و نیم متر پائین رفته است. با این حال آئین نامه مشترک برای تامین 1/3 میلیارد متر مکعب آب مورد نیاز دریاچه، بین وزارتخانه های نیرو، جهاد و کشاورزی و محیط زیست و با حضور استانداران استانهای آذربایجان شرقی و غربی و کردستان امضا شده و در دستور کار دولت قرار دارد و به زودی اجرایی می شود.

رئیس سازمان محیط زیست همچنین به تالاب هامون و مشکلات متعدد آن اشاره کرد و افزود: حق آبه تالاب هامون تامین نمی شود چون مشکل اساسی مربوط به کشور همسایه افغانستان است و سدهایی که بر روی رودخانه هیرمند احداث شده جلوی ورد آب به تالاب هامون را گرفته است.



حق آبه تالاب هامون تامین نمی شود چون مشکل اساسی در کشور همسایه افغانستان است. رئیس سازمان محیط زیست

این عضو هیات دولت همچنین با تاکید بر اینکه، کشور باید توسعه پیدا کند و توسعه شرط حیاتی مملکت است اما باید ملاحظات زیست محیطی نیز رعایت شود اضافه کرد: بر اساس پیگیریهای سازمان محیط زیست عملیات ساخت و ساز جاده ابر متوقف مانده است و باید وزارت راه مجوزهای زیست محیطی برای هر نوع فعالیتی را کسب کند.

محمدی زاده گفت: اجازه هر گونه تعریضی در جاده ابر به هیچ وجه داده نمی شود و باید وزارت راه گزینه ای خارج از جنگل را مطرح کند تا در صورت ارزیابی زیست محیطی با آن موافقت شود. با این حال کمتر از یک هفته است که وزیر راه مطالعات جامعی را به سازمان محیط زیست ارائه داده است و ما به دلیل اهمیت این جاده در در گروهی تخصصی آن را بررسی می کنیم و ارزیابی زیست محیطی آن انجام خواهد شد.

همچنین این مقام مسئول در سازمان محیط زیست به دستور رئیس جمهور برای برخورد جدی با متخلفان جاده گلستان که از پارک ملی می گذرد اشاره کرد و گفت: کسانی که متخلف هستند به دادگاه معرفی شده و میزان جرایم آنها تعین شده و الان منتظر دستور مقامات عالی قضایی هستیم.

محمدی زاده همچنین با اشاره به حمله گونه های وحشی به زمین کشاورزان و ایجاد خسارات برای آنها گفت: امسال طبق قانون مبلغ دو میلیارد تومان خسارت به آسیب دیدگان پرداخت شده که عمدتا مربوط به ورود گرازها به زمینهای کشاورزی بوده است.