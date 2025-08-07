  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

شرایط و نحوه فروش ارز اربعین در بانک سپه

شعب منتخب بانک سپه در سراسر کشور از روز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه به زائران اربعین حسینی ارز ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، حسب هماهنگی به عمل آمده با بانک مرکزی، بانک سپه به منظور تسریع و تسهیل در تأمین ارز زائران عتبات عالیات در فرصت باقی مانده ایام اربعین حسینی سال جاری و با لحاظ توزیع ارز در سراسر کشور، از روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی، نسبت به فروش ارز دینار عراق از طریق اپلیکیشن روبیکا (حداکثر به مبلغ ۲۰۰ هزار دینار عراق به هر زائر) و تحویل ارز در شعب منتخب بانک سپه اقدام می‌کند.

هموطنان گرامی می‌توانند لیست شعب منتخب بانک سپه را از اینجا مشاهده کنند.

کد خبر 6553624

