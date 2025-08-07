نظام مسائل فرهنگی استان هرمزگان تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در نشست تخصصی بررسی مسائل فرهنگی استان با اشاره به لزوم عبور از نگاه‌های سنتی، اظهار داشت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند رویکردی نو، میدانی و انعطاف‌پذیر در مواجهه با مسائل فرهنگی هستیم. برای دستیابی به نتایج مؤثر، باید اجرای برنامه‌ها را از حالت کلی‌گویی خارج کرده و با حضور میدانی در محلات، آسیب‌ها را از نزدیک شناسایی و پایش کنیم.

وی بر اهمیت نقش خانواده‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مشاوران فرهنگی تأکید کرد و گفت: اثربخشی هر برنامه‌ای زمانی مشخص می‌شود که ارزیابی دقیق، سنجش بازخوردها و اصلاح فرآیندها در دستور کار قرار گیرد. اجرای صرف برنامه‌ها کافی نیست؛ باید بدانیم کدام اقدامات اثربخش بوده‌اند و در کجا نیاز به بازنگری داریم.

نفیسی با اشاره به نقش پیگیری‌های مستمر و حرکت در مسیر توسعه پایدار، افزود: بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی، با برنامه‌ریزی دقیق و استمرار در اجرا، قابل مدیریت هستند. آنچه اهمیت دارد، تداوم، انسجام و پیگیری در اجرای سیاست‌هاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان با تأکید بر لزوم طراحی یک نظام جامع مسائل فرهنگی در استان، خاطرنشان کرد: با تدوین چنین نظامی، می‌توان اولویت‌ها را شفاف‌تر تعیین و تصمیم‌گیری‌ها را هدفمندتر پیش برد. برخی مسائل فرهنگی به‌دلیل ویژگی‌های خاص استان، نیازمند توجه مضاعف و راه‌حل‌های بومی هستند.

وی در ادامه ضمن دعوت از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به تعامل و هم‌افزایی بیشتر، تصریح کرد: اختلاف دیدگاه میان نهادها طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد، رسیدن به یک نگاه مشترک و منسجم در حل مسائل فرهنگی است. هم‌فکری و اجماع، کلید عبور از چالش‌های موجود و زمینه‌ساز دستیابی به راهکارهای اثربخش است.