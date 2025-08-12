دیدار فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی با سرلشکر موسوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر موسوی با اشاره به تحولات منطقهای و جهانی، سفر هیأت عالی نظامی آفریقای جنوبی به تهران را مهم ارزیابی و با تاکید بر اشتراکات سیاسی دو کشور بر ضرورت بهره گیری از این ظرفیتها برای توسعه همکاریهای دوجانبه، منطقهای و بین المللی تاکید کرد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه نسل کشی در غزه توسط این رژیم، از طرح و پیگیری پرونده نسل کشی رژیم صهیونیستی نزد دادگاه کیفری بین المللی قدردانی کرد و آن را در امتداد سیاستها و رویکردهای جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد که مبتنی بر عدالت خواهی است.
فرمانده نیروهای دفاع ملی آفریقای جنوبی نیز با بیان سابقه تاریخی حمایتهای جمهوری اسلامی ایران از مبارزات آزادی خواهانه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید، گفت؛ این حمایتها، پیوند تاریخی بین دو ملت ایجاد کرده است.
همچنین امیر موسوی به تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره و آن را ناقض همه مقررات و هنجارهای بین المللی دانست و با بیان اینکه نقض قول آمریکا و رژیم صهیونیستی مسبوق به سابقه است بنابراین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارند در صورت تجاوز مجدد آنها، پاسخ قاطعتری به آنها بدهند.
سپس دو طرف در خصوص روابط و همکاریهای نظامی دو کشور گفت وگو کرده و بر شراکت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی تاکید کردند.
آنها سفر این هیأت عالی رتبه را مهم و نقطه عطفی در توسعه روابط دوجانبه دانستند.
ژنرال مافانیا میزبانی از ناوگروه دریایی جمهوری اسلامی ایران که مأموریت طی مسافت دور دنیا را داشت باعث افتخار برای آن کشور تلقی و بر ضرورت برداشتن گامهای اجرایی برای توسعه همکاریهای نظامی تاکید و امیر سرلشکر موسوی نیز بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاریهای نظامی و دفاعی تاکید و اظهار داشت: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین نیروی ضد تروریست دنیا شناخته میشود و تجربیات ارزشمندی دارد که میتواند آنها را در اختیار آفریقای جنوبی قرار دهد و سایر نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از ظرفیتهای بالایی در حوزههای مختلف نظامی و فنی و صنعتی برخوردارند که میتوانند در تعامل با نیروهای مسلح و وزارت دفاع آفریقای جنوبی در راستای تأمین منافع ملی و امنیت منطقهای و بین المللی آنها را به کار گیرند.
