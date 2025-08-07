  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

سردار خادمی: دشمن را سرجایش خواهیم نشاند

رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه ما هرگز آغازگر جنگی نبوده‌ایم، گفت: از جنگ آموخته‌های بسیار خوبی داریم و حتماً دشمن را سرجایش خواهیم نشاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مجید خادمی رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در مراسم چهلمین روز شهادت سرلشکر محمد کاظمی با بیان اینکه دشمن که بارها اراده شکست‌ناپذیر ملت ایران را دیده به جنگ روانی متوسل شد، گفت: دشمن سابقه تاریخی و تمدنی ما را خوب می‌شناسد؛ ایران صلح‌طلبِ جنگ‌بلد است.

وی افزود: ما هرگز آغازگر جنگی نبوده‌ایم اما از جنگ آموخته‌های بسیار خوبی داریم، لذا حتماً دشمن را سرجایش خواهیم نشاند. تاریخ گذشته ایران و رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت برای سیاستمداران و نظامیان زبده جهان، نگاه و راهبرد ایرانی را به تصویر کشیده است.

رامین عبداله شاهی

