تلاش هرمزگان برای کسب میزبانی در المپیاد ورزشی دختران

به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه جلسه تخصصی نایبرئیسان هیئتهای ورزشی استان هرمزگان با حضور مظفر مهری خادمینسب مدیرکل ورزش و جوانان، روزبه زابلیپور و فاطمه مرادی معاونین ورزشی مدیرکل با محوریت برنامهریزی، استعدادیابی و آمادهسازی برای المپیاد ورزشی استعدادهای برتر دختران در سال جاری برگزار شد.
جایگاه مطلوب ورزش هرمزگان و تاکید بر توسعه بانوان
مظفر مهری خادمینسب، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان با اشاره به جایگاه خوب ورزش استان در سطح کشور به دلیل حضور پررنگ تیمهای ورزشی در لیگهای مختلف، اظهار داشت: در حوزه بانوان، فعالیتهای بسیار خوبی را در رشتههای تیراندازی، کاراته، تکواندو و سایر رشتهها شاهد هستیم.
وی افزود: هم در بعد قهرمانی و هم همگانی ورزش بانوان استان هرمزگان شرایط مطلوبی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان همچنین بر لزوم برنامهریزی در حوزه زیرساختها برای کمک به رشتههای ورزشی دغدغهمند که با کمبود سالنهای تخصصی، خوابگاه و تجهیزات مواجه هستند، تاکید کرد.
مهری خادمینسب افزود: دیدگاهها نسبت به گذشته تغییر کرده و ساعات مناسبتری برای تمرینات بانوان اختصاص یافته است.
تاکید وزارت ورزش بر حمایت از المپیاد بانوان و تلاش برای میزبانی
مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان به تاکید ویژه وزیر ورزش و جوانان در جلسهای با مدیران کل مبنی بر حمایت از المپیاد ورزش بانوان اشاره کرد و گفت: قطعاً استانهای خوش آبوهوا شرایط میزبانی بهتری دارند و استان ما نیز با توجه به زیرساختهای خوب در برخی رشتهها، تلاش دارد تا میزبانی یک یا دو رشته ورزشی را بر عهده بگیرد.
او همچنین بر لزوم قویتر عمل کردن در اعزامها و فراهم آوردن شرایط مطلوب برای ورزشکاران، از جمله تمرینات مناسب، وسیله نقلیه ایمن، محیط امن، توجه به سلامت جسمی و روحی و هماهنگیهای لازم، تاکید کرد.
مدالآوری و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران
مهری خادمینسب با اشاره به اینکه نگاه اداره کل ورزش و جوانان، مدالآوری در میادین ملی و بینالمللی و در نهایت به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران است، افزود: اداره کل ورزش و جوانان با پیگیری و حمایت استاندار هرمزگان اعتبارات لازم جهت اعزام را دنبال میکند تا بتوانیم با کمک رؤسای هیئتهای ورزشی و پشتکار نایبرئیسان ورزشی، شاهد مدالهای ارزشمند در المپیاد باشیم.
نظر شما