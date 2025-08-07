احصا آمار جامعه مخاطب طرح مسکن نخبگان با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سعید خدایگان قائم مقام بنیاد در جلسه مشترک کمیته مسکن نخبگان که با حضور نمایندگان بنیاد ملی نخبگان و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت برگزار شد، در خصوص اقدامات کمیته تخصصی مسکن گفت: در سال‌های اخیر، با وجود تلاش‌های انجام شده در خصوص ایجاد ظرفیت‌های قانونی از جمله ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از نخبگان ایرانی و ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، موضوع تأمین مسکن نخبگان پیشرفت ملموسی نداشته و همچنان یکی از چالش‌های حل‌نشده باقی مانده است. این دغدغه مهم، همواره مورد تأکید و توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان قرار داشته است. به طوری که از مهرماه سال ۱۴۰۳، این مسئله به عنوان یکی از موضوعات کلیدی و راهبردی در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت و با تأکید بر عزم جدی برای حل آن، اقدامات اجرایی آغاز شد.

خدایگان ادامه داد: در همین راستا، کمیته ویژه مسکن نخبگان در بنیاد ملی نخبگان تشکیل شد؛ کمیته‌ای که با هدف رونق‌بخشی، ساماندهی و پیشبرد امور مسکن جامعه نخبگانی کشور، با ساختاری مشخص و برنامه‌محور کار خود را آغاز کرده است. از آغاز به کار این کمیته در دولت چهاردهم، تاکنون بیش از ۲۰ جلسه تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اجرایی، دانشگاهی و نهادهای مرتبط برگزار شده است.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد: احصا آمار جامعه مخاطب طرح مسکن نخبگان و همچنین ایجاد رویکردی شفاف، ساختاریافته و هماهنگ با تدوین دستورالعمل مشخص برای این برنامه، از اقدامات اولیه و ضروری در این حوزه بود که خوشبختانه با موفقیت انجام شده است.

وی در خصوص دستورالعمل برنامه مسکن نخبگان گفت: دستورالعمل مزبور با بهره‌گیری از ظرفیت قوانین بالادستی به‌ویژه ماده ۸ آئین‌نامه حمایت از نخبگان و قانون جهش تولید مسکن، طراحی شده است. این دستورالعمل نه‌تنها زمینه‌ساز ایجاد وحدت رویه در اجرای فرآیندهای عملیاتی است، بلکه نقشه راهی برای شناسایی مشمولان، اولویت‌بندی متقاضیان، و نحوه تعامل میان دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بنیاد فراهم می‌سازد. این دستورالعمل پس از تصویب نهایی، مبنای اقدامات اجرایی در برنامه مسکن نخبگان قرار خواهد گرفت.

قائم مقام بنیاد تاکید کرد: گام مهم بعدی، ایجاد هم‌افزایی بین دستگاهی با فعال کردن اراده و ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت مسکن، راه و شهرسازی و بانک مرکزی بود که با پیگیری‌های مستمر بنیاد، علاوه بر جلسات متعددی که با نمایندگان دستگاه. های مختلف برگزار شده است، جلسه مشترک ویژه‌ای در این خصوص با دستور و پیگیری معاون اول ریاست جمهوری با حضور نمایندگان بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شد که این اقدام، نقطه عطفی در ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی است و امکان برنامه‌ریزی هدفمند و اجرای هماهنگ طرح‌ها را در سطح ملی و دانشگاهی فراهم کرده است. چنین رویکردی ظرفیت‌های اجرایی کشور را به شکل کارآمد در خدمت حل یکی از اصلی‌ترین مسائل نخبگان قرار داده است.

خدایگان با تاکید بر توجه رئیس بنیاد ملی نخبگان مبنی بر حل مسئله مسکن به صورت ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی گفت: با استفاده از روش‌های متنوع در تأمین زمین و ساخت و ساز و با تکیه بر ظرفیت‌های استانی و همکاری و همراهی ویژه استاندارها، تخصیص مسکن نخبگان با شتاب قابل قبولی در حال پیشرفت است.

خدایگان در پایان خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات نشان از اراده‌ای جدی و هم‌افزایی واقعی در سطح دولت برای حل مسئله تأمین مسکن نخبگان دارد. بنیاد ملی نخبگان با تمرکز بر اسناد بالادستی، ظرفیت‌های قانونی و تعامل با نهادهای ملی و محلی، مسیر مشخصی را برای حل این مسئله طراحی کرده و با قدرت در حال اجرای آن است.

به‌زودی، گزارشی از پیشرفت کار به تفکیک استان‌ها نیز منتشر خواهد شد تا تصویر دقیق‌تری از میزان مشارکت دستگاه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌ها و وضعیت اجرای طرح مسکن نخبگان در سراسر کشور ارائه شود.