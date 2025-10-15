اعلام آمادگی استانداری تهران برای تامین زمین مسکن نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران از همکاری و همافزایی با معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و شرکتهای دانشبنیان برای توسعه هوشمندسازی شهر تهران و تأمین زمین مسکن نخبگان با حمایت استانداری در منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند زمینه تأمین مسکن حدود ۱۲۵۰ نفر از نخبگان و پژوهشگران استان را فراهم کند.
معتمدیان، با اشاره به تراکم بالای جمعیت و پیچیدگیهای شهری گفت: با توجه به مشکلات تهران از جمله تراکم جمعیت، ترافیک و مدیریت منابع، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت بخش خصوصی، به ویژه شرکتهای دانشبنیان، برای ارائه راهکارهای عملیاتی ضروری است.
وی افزود: استانداری آمادگی دارد با معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان همکاری کند تا پروژههای هوشمندسازی شهر تهران با بهرهگیری از دادههای دقیق و ایدههای خلاقانه نخبگان به اجرا برسد.
