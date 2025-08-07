به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پیرهادی صبح پنجشنبه در نشست معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور با مدیران فرهنگی که در سالن شهید موسوی سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد، با اشاره به چالشهای مدیریتی موجود در شهرستان آبادان اظهار کرد: مسائل و مشکلات این شهرستان، ریشه در تعدد ساختارهای تصمیمگیری دارد؛ بهگونهای که کمیتهها، شوراها و ستادهای مختلف، فرآیند تصمیمسازی و تسهیلگری را با موانع جدی مواجه کردهاند.
وی ادامه داد: حتی با تغییر دولتها نیز مصوبات این تعدد مراکز تصمیمگیری به عنوان یک چالش اساسی باقی میماند و در هر اقدام اجرایی باید منتظر نظر کمیته یا ستاد مربوطه باشیم.
فرماندار آبادان با انتقاد از بلاتکلیفی در خصوص محل استقرار گیت منطقه آزاد اروند، گفت: هنوز پس از گذشت مدتها، مشخص نیست گیت منطقه آزاد در موقعیت فعلی باقی بماند یا منتقل شود.
پیرهادی با تأکید بر لزوم شجاعت در تصمیمگیری و پایان دادن به پراکندگی در فرآیندهای اجرایی افزود: اگر میخواهیم آبادان مسیر توسعه را با سرعت طی کند، باید از تداخل تصمیمگیریها و موازیکاری در ساختار اداری منطقه پرهیز شود.
وی در پایان با اشاره به نقش خود در مدیریت شهرستان، تصریح کرد: بنده مأمور دولت هستم و تا روزی که در این مسئولیت حضور دارم، وظیفه خود میدانم در جهت تقویت ارتباط دولت و مردم تمام توان خود را به کار گیرم.
