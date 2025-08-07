ضرورت تقویت کریدورهای ترانزیتی و پیگیری مسائل اقتصادی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ملکحسینی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به تحولات منطقهای و ضرورت تقویت کریدورهای ترانزیتی، بر اهمیت پیگیری جدی مسائل اقتصادی تأکید کرد.
وی به نقش کلیدی خبرنگاران در آگاهیرسانی و فرهنگسازی، بهویژه در بحرانها و جنگها، اشاره کرد و از خبرنگاران خواست تا در پیگیری مسائل ملی و اقتصادی همچنان فعال باشند.
تحولات منطقهای و لزوم تقویت ظرفیتهای ترانزیتی
ملکحسینی به تحولات جهانی و جنگهای اخیر در غرب دریای خزر اشاره کرد و گفت: ایران باید به تقویت ظرفیتهای ترانزیتی خود در شرق دریای خزر بپردازد تا بتواند به یک نقطه استراتژیک برای کشورهای همسایه و حتی چین و روسیه تبدیل شود.
وی همچنین از پیشرفتهای منطقه آزاد شرق دریای خزر در توسعه زیرساختها و ایجاد زونهای اقتصادی مانند زون تجاری و پتروشیمی خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات در کمتر از ۲ سال انجام شده است.
ملکحسینی تأکید کرد: برای تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه، نیاز به پیگیری مستمر مسائل اقتصادی و ترانزیتی از سوی تمامی دستاندرکاران، از جمله خبرنگاران، وجود دارد.
نظر شما