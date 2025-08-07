به گزارش خبرنگار مهر، حمید ظهرابی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه بازوحشیسازی و تقویت جمعیت مرال در جنگل آموزشی تحقیقاتی دانشگاه تربیت مدرس واحد نور، بررسی نتایج فاز نخست پروژه و تبادل نظر پیرامون برنامهریزی برای اجرای فاز دوم راز اهداف این بازی اعلام کرد.
وی گفت: پروژه بازوحشیسازی مرال در جنگلهای آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، بهعنوان یک اقدام حفاظتی پیشرو، با هدف بازگرداندن این گونه در معرض تهدید به زیستگاه طبیعی و حفظ تنوع زیستی منطقه، با الگوگیری از تجارب بینالمللی و براساس دستورالعملهای IUCN طراحی و اجرا شده است.
وی گفت: نتایج فاز نخست پروژه نشان میدهد که مرالهای رهاسازیشده توانستهاند با موفقیت در زیستگاه جدید سازگار شده و الگوهای طبیعی رفتاری خود را بازیابند. همچنین، این پروژه با افزایش تنوع ژنتیکی و تثبیت یک جمعیت پایدار از مرالها، بهعنوان یک نمونه موفق در بازاحیای گونههای در معرض تهدید در سطح ملی مطرح شده است.
وی ادامه وی اجرای این پروژه را گامی ارزشمند در مسیر توسعه اقدامات علمی و میدانی در زمینه حفاظت از گونههای شاخص قلمداد کرد و گفت: با ادامه روند پایش و بهبود روشها، اجرای فاز دوم پروژه را با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، در دستور کار خود دارد.
