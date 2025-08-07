وزارت ورزش و کمیته المپیک درگذشت ملی پوش پیشین بوکس را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در پیامهای جداگانه درگذشت زندهیاد جاسم دلاوری را تسلیت گفتند.
وزارت ورزش و جوانان در پیام خود عنوان کرد: «جاسم دلاوری، تنها یک بوکسور نبود؛ او نماد صلابت، اخلاق و فروتنی در میدانهای پرهیاهوی ورزش بود. قهرمانی که با مشتهایش افتخار آفرید و با منشاش احترام.
درگذشت این چهرهی ملی، پس از دورهای مبارزه با بیماری، ضایعهایست تلخ برای ورزش ایران؛ اما نام و مرامش، در حافظهی ورزش کشور، ماندگار خواهد ماند.»
همچنین کمیته ملی المپیک در متن پیام تسلیت خود اظهار داشت: «در کمال تالم و تأثر درگذشت جاسم دلاوری از قهرمانان با اخلاق و افتخار آفرین کشورمان و دارنده مدال نقره جوانان آسیا، برنز بازیهای آسیایی، برنز قهرمانی آسیا را به جامعه ورزش کشور و بخصوص خانواده محترم وی و خانواده بوکس کشور تسلیت گفته و برای قهرمان با اخلاق کشورمان به درگاه حضرت حق علو درجات و برای بازماندگان عزیزش صبر و بردباری خواستار است.»
گفتنی است جاسم دلاوری متولد سال ۱۳۶۵ در شهرستان جویبار از استان مازندران بود و در وزن ۹۱+ کیلوگرم بوکس یکی از چهرههای تأثیرگذار بوکس ایران در دهه ۸۰ به شمار میرفت. از جمله افتخارات دلاوری در مدت حضور در تیمهای ملی کسب مدال نقره جوانان آسیا در سال ۲۰۰۵، مدال برنز بازیهای آسیایی ۲۰۰۶ دوحه، مدال برنز قهرمانی آسیا ۲۰۰۷ مغولستان است. دلاوری پس از پایان دوران قهرمانی مدتی نیز به عنوان مربی در تیم ملی کشورمان حضور داشت.
نظر شما