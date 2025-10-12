  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

سرمربی تیم ملی بوکس: دنبال مدال در بازی های ریاض هستیم

سرمربی تیم ملی بوکس: دنبال مدال در بازی های ریاض هستیم

سرمربی تیم ملی بوکس ایران گفت: با سه بوکسور خوب خود راهی بازی های همبستگی کشورهای اسلامی با هدف کسب مدال می‌رویم.

به گزارش خبرنگار مهر؛ همایون امیری سرمربی تیم ملی بوکس اعزامی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: حدود سه هفته‌ای است در اردوی آماده سازی به سر می بریم و روند رو به رشدی را پس از مسابقات جهانی پشت سر می‌گذاریم.

وی افزود: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر می‌گذاریم. حدود ۱۰ روز دیگر راهی بحرین برای برگزاری اردوی مشترک خواهیم شد و سپس راهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض می‌شویم.

امیری درباره شانس کسب مدال در این رقابت‌ها تاکید کرد: دست و پا بسته نیستیم. سه نفر از بهترین بوکسورها را با خودمان می بریم و خیلی امید داریم مدال کسب کنیم. در ۶۰ کیلوگرم دانیال شه‌بخش، در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی نژاد و در منفی ۸۰ کیلو نیز محمد نورانی شرکت خواهند کرد.

