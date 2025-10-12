سرمربی تیم ملی بوکس: دنبال مدال در بازی های ریاض هستیم

به گزارش خبرنگار مهر؛ همایون امیری سرمربی تیم ملی بوکس اعزامی به بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گفت: حدود سه هفته‌ای است در اردوی آماده سازی به سر می بریم و روند رو به رشدی را پس از مسابقات جهانی پشت سر می‌گذاریم.

وی افزود: تمرینات خیلی خوبی را پشت سر می‌گذاریم. حدود ۱۰ روز دیگر راهی بحرین برای برگزاری اردوی مشترک خواهیم شد و سپس راهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض می‌شویم.

امیری درباره شانس کسب مدال در این رقابت‌ها تاکید کرد: دست و پا بسته نیستیم. سه نفر از بهترین بوکسورها را با خودمان می بریم و خیلی امید داریم مدال کسب کنیم. در ۶۰ کیلوگرم دانیال شه‌بخش، در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی نژاد و در منفی ۸۰ کیلو نیز محمد نورانی شرکت خواهند کرد.