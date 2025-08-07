۴۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات لرستان رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز پنجشنبه در شورای حفظ حقوق بیتالمال لرستان، اظهار داشت: شورای حفظ حقوق بیتالمال بهعنوان نهادی بین دستگاهی، با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضائی، نقش مؤثری در حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات و جلوگیری از تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز ایفا کرده است.
وی همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی به عموم مردم در خصوص اهمیت حفظ حقوق عمومی تأکید کرد و ادامه داد: فرهنگسازی در زمینه صیانت از منابع کشاورزی و باغات، از مهمترین اولویتهای ما است. مشارکت مردم در این زمینه میتواند نقش بازدارنده مهمی در برابر سودجویان داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: شورای حفظ حقوق بیتالمال با محوریت دادگستری و مشارکت فعال دستگاههای اجرایی، نقشی بیبدیل در پیشگیری، شناسایی و برخورد قانونی با متصرفان اراضی کشاورزی و باغات ایفا کرده است. امروز این شورا بهعنوان نماد عزم ملی در جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، منشأ تحولات مثبتی در استان بوده است.
صیادی با اشاره به اقدامات صورتگرفته در چهارماهه سال جاری، افزود: با هماهنگی کامل میان مدیریت امور اراضی، دادستانی و نیروی انتظامی، و سایر عوامل مرتبط بالغ بر ۴۲ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی و باغات که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، رفع تصرف و به حالت اول بازگردانده شده است.
وی افزود: فرهنگسازی، اطلاعرسانی و مشارکت مردمی در گزارش تخلفات، از عوامل مهم در کنترل پدیده زمینخواری هستند. مردم باید آگاه باشند که هرگونه ساختوساز، تغییر کاربری یا تصرف در اراضی کشاورزی و باغات بدون مجوز قانونی، پیگرد قضائی به دنبال خواهد داشت.
