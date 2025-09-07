  1. استانها
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

۷۱۴ مورد نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی لرستان انجام شد

خرم‌آباد - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تأکید کرد: ۷۱۴ مورد نظارت بر مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از انجام ۷۱۴ مورد نظارت بر مجوزهای صادره در اراضی کشاورزی سطح استان از ابتدای سال تاکنون خبر داد و اظهار داشت: نظارت بر مجوزهای صادره ماده یک از اولویت‌های مهم مدیریت است.

وی گفت: به‌منظور بررسی آخرین وضعیت مجوزهای تغییر کاربری صادره، از ابتدای سال در سطح استان ۴۰۴ مورد نظارت بر مجوزهای صادره تبصره یک و ۳۱۰ مورد نظارت بر مجوزهای صادره تبصره چهار ماده یک توسط کارشناسان و عوامل بازدید شهرستان‌ها به‌عمل‌آمده و فرم‌های تکمیل شده در سامانه pm ثبت و بارگذاری شده است.

