عملکرد قابل قبول بانک مرکزی در جبهه اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه

مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد بانک مرکزی در جبهه اقتصادی در جریان جنگ ۱۲ روزه را قابل قبول توصیف کرد و گفت: هر چند حجم خباثت و کنیه ورزی دشمن در جریان این جنگ غافلگیر کننده بود اما عملکرد کشور درحوزه نظامی و اقتصادی موفقیت امیز بود و با وجود هزینه‌های اجتناب ناپذیر ناشی از جنگ، باید با اعتماد به مدیران شرایط را برای عبور از شرایط بعد از جنگ و حرکت به سمت رشد را مهیا کرد.

وی افزود: با مقایسه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اقتصادی باید اذعان کرد که بانک مرکزی در عمل به وظایف قانونی و کنترل شاخص‌های اقتصادی موفقیت آمیز بوده است و این دستگاه سیاستگذار با اتخاذ تدابیر مناسب شرایط با ثباتی را برای اقتصاد کشور و حمایت از معیشت مردم فراهم کرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اقدامات بانک مرکزی در حوزه تأمین اسکناس و پول کاغذی و برنامه ریزی برای کنترل بازارها و حمایت از بازار سرمایه در طول جنگ و بعد از جنگ را مطلوب توصیف کرد و گفت: دکتر فرزین با پیگیری‌های مستر تلاش می‌کند تا با اقداماتی همچون حذف چهار صفر و احیای ریال شرایط را برای بازگشت کشور به دوره رونق فراهم کند.

طغیانی تاکید کرد: با توجه به شرایط بنگاه‌های اقتصادی بعد از جنگ بازنگری در سیاست‌های پولی با هدف حل مشکلات بنگاه‌هایی که در جریان جنگ دچار آسیب شده اند ضروری است و بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی باید بستر بازگشت کشور به دوره رشد را فراهم کند.

وی افزود: هرچند هم اکنون در شرایط توقف جنگ هستیم اما باید با تقویت بنیان‌های اقتصادی احیای اقتصاد کشور دشمن را از تکرار ماجراجویی ناامید کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هیچ وجه نباید فضای همدری ایجاد شده در کشور مخدوش شود خاطرنشان کرد: حرکت منجسم در سیاستگذاری اقتصادی، ضرورت امروز فضای اجرایی و قانونگذاری در حوزه اقتصادی است و باید با حمایت از مدیران این فضا تقویت شود ضمن اینکه فضای حاکم بر دولت طی دوره یکساله اغاز فعالیت دولت چهاردهم نیز نشان از همین امر است و تاکنون شاهد انعطاف در تنظیم سیاست‌ها بودیم.