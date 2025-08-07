  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷

فرودگاه بین‌المللی مشهد آماده‌ بدرقه‌ زائران حسینی

فرودگاه بین‌المللی مشهد آماده‌ بدرقه‌ زائران حسینی

مشهد - در این فیلم آماده سازی فرودگاه بین‌المللی مشهد جهت بدرقه‌ زائران حسینی را مشاهده می کنید.

