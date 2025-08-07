https://mehrnews.com/x38JFn ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷ کد خبر 6553865 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۷ فرودگاه بینالمللی مشهد آماده بدرقه زائران حسینی مشهد - در این فیلم آماده سازی فرودگاه بینالمللی مشهد جهت بدرقه زائران حسینی را مشاهده می کنید. دریافت 23 MB کد خبر 6553865 کپی شد مطالب مرتبط پرواز سبزوار به نجف ویژه اربعین برقرار شد پروازهای ویژه زائران حسینی از مشهد به نجف و بغداد برقرار میشود سفر از فرودگاه مشهد به ۱۲ مقصد خارجی و ۳ مقصد داخلی برچسبها فرودگاه مشهد مشهد اربعین 1404
