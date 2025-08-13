https://mehrnews.com/x38M98 ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸ کد خبر 6559881 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸ خدمت رسانی آشپزخانه آستان قدس رضوی به زائران اربعین حسینی مشهد- در این فیلم روایتی از سفره کرامت رضوی برای زائران اربعین حسینی در مسیر عشق را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد خبر 6559881 کپی شد مطالب مرتبط فرودگاه بینالمللی مشهد آماده بدرقه زائران حسینی سنت عزاداری اربعین در هیئتی ۴۰۰ ساله در مشهد روایت پیوند عمیق خدمت در اربعین ۱۴۰۴ از خراسان رضوی اربعین تجدید بیعت با آرمان های امام حسین(ع) است خدمترسانی به زائران اربعین حسینی در نجف اشرف زیر پرچم متبرک حرم رضوی برچسبها اربعین 1404 مشهد آستان قدس رضوی
