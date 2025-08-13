  1. استانها
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۱۸

خدمت رسانی آشپزخانه آستان قدس رضوی به زائران اربعین حسینی

خدمت رسانی آشپزخانه آستان قدس رضوی به زائران اربعین حسینی

مشهد- در این فیلم روایتی از سفره کرامت رضوی برای زائران اربعین حسینی در مسیر عشق را مشاهده می کنید.

