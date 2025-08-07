به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در جلسه کمیته اجرایی تفاهم‌نامه همکاری وزارت‌خانه های علوم و ورزش و رونمایی از پوستر رویداد ملی از ایده تا کسب‌وکار در ورزش گفت: نگاه ما به ورزش به ویژه در حوزه معاونت دانشجویی وزارت علوم، نگاهی ویژه است و معتقدیم یکی از بهترین و آسان‌ترین راه‌ها برای ایجاد فضای شاد و مفرح در دانشگاه‌ها ورزش است.

معاون وزیر علوم گفت: هدف ما این است که ماحصل این رویدادهای ورزشی در مناطق ۱۰ گانه کشوری راهیابی به رقابت‌های بین‌المللی باشد. به جای اینکه ورزشکاران پس از حرفه‌ای شدن وارد دانشگاه‌ها شوند هر دانشگاه باید به یک باشگاه ورزشی تبدیل شود تا نیروهای ورزشی توانمند را برای تیم‌های ملی پرورش دهد و آنها را آماده کند تا بتوانند در عرصه‌های بین‌المللی موفق باشند.

وی گفت: همه این رویدادها منوط به فعالیت‌های علمی و مبانی نظری است که باید در پژوهشگاه شکل بگیرد. امروز همه قبول داریم که تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی تمام ابعاد زندگی از جمله ورزش را متأثر کرده است. به همین دلیل پژوهشگاه رسالتی بزرگ و مهم دارد که امیدواریم با هماهنگی وزارت ورزش و معاونت فناوری و تحقیقات وزارت علوم این رسالت به خوبی انجام شود.

معاون وزیر علوم اظهار امیدواری کرد با تشریک مساعی بین سازمان‌ها و پژوهشگاه شاهد تحولات مثبتی در عرصه ورزش دانشگاهی و کشوری باشیم که مبتنی بر تکنولوژی و فناوری است و این همکاری باعث هم‌افزایی و ارتقای ارزش‌های قهرمانی و ورزشی کشور به ویژه در حوزه ورزش دانشگاهی خواهد شد.