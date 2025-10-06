دانشگاه آزاد تهران نماینده ایران در سوپرفینال جهانی بسکتبال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد استان تهران، رقابتهای بسکتبال سهنفره (۳×۳) انتخابی دانشجویان کشور برای اعزام به سوپرفینال جهانی روسیه در بخش دختران و پسران برگزار شد.
در بخش دختران، مسابقات با حضور چهار تیم از دانشگاه آزاد اسلامی استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان و کرمان و نیز چهار تیم از مجموعه وزارت علوم شامل دانشگاه گلستان، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه غیرانتفاعی شمال و دانشگاه صنعتی شریف، همچنین نمایندگانی از دانشگاههای فرهنگیان، ملی مهارت و پیامنور به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در پایان این رقابتها، تیم دختران دانشگاه آزاد اسلامی تهران با اقتدار عنوان قهرمانی را کسب کرد و تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و دانشگاه پیامنور به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ایستادند.
در بخش پسران نیز رقابتها به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور هفت تیم از دانشگاههای ملی مهارت، فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
تیم پسران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در دیداری حساس و نزدیک، موفق به شکست تیم دانشگاه شهید بهشتی شد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. تیمهای دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان نیز به ترتیب در ردههای دوم و سوم قرار گرفتند.
بر اساس این نتایج، تیمهای دختران و پسران دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با کسب مقام قهرمانی، نمایندگان ایران در رقابتهای سوپرفینال جهانی بسکتبال سهنفره دانشجویان شدند. این مسابقات از ۱۵ تا ۱۹ آبانماه امسال در شهر مسکو برگزار خواهد شد.
