سفر وزیر خارجه ترکیه به سوریه و دیدار با «جولانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه قرار است امروز به دمشق سفر کند.

وی در جریان این سفر با ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه دیدار خواهد کرد.

وزیر خارجه ترکیه پیشتر در یک گفتگوی تلویزیونی تاکید کرده بود که آنکارا تحرکاتی را در شمال، جنوب، شرق و غرب سوریه بعد از وقوع درگیری میان عشایر و دروزی ها در استان سویدا رصد کرده است.

فیدان بیان کرد: مسأله سوریه برای امنیت ملی ترکیه مهم است. ما همواره می‌دیدیم که برخی طرف‌ها ممکن است از تجزیه و بی ثباتی سوریه بهره ببرند. آنها می‌خواهند سوریه در دایره یأس و ناامیدی باقی بماند. اسرائیل نیز چنین هدفی دارد. نتانیاهو تصریح کرده که نظر مثبتی در خصوص ثبات سوریه ندارد.