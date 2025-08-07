«فیدان» در سفر ناگهانی خود به سوریه با «جولانی» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در سفر امروز خود به دمشق با ابومحمد جولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه دیدار کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه و جهان و راه‌های تقویت روابط میان آنکارا و دمشق رایزنی شد. روزنامه الشرق الاوسط نیز نوشت که سفر فیدان به سوریه از پیش اعلام نشده بود و ناگهانی انجام شد.

جولانی طی ماه‌های گذشته به همراه اسعد الشیبانی وزیر خارجه رژیم تروریستی خود به ترکیه سفر کرده بود.

در این سفرهای متقابل در خصوص اوضاع امنیتی سوریه و راه‌های تحقق ثبات در این کشور رایزنی شد.

این در حالی است که دیده بان حقوق بشر سوریه از قتل عام حدود ۹ هزار نفر در سوریه در دوره حاکمیت جولانی خبر داده است.