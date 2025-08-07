به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که کشته شدن ۹۸۸۹ نفر از جمله ۷۴۴۹ غیرنظامی را در سراسر سوریه از زمان سقوط دولت بشار اسد در نتیجه خشونت، نقض حقوق بشر و هرج و مرج امنیتی ثبت کرده است.

بر اساس گزارش این سازمان، آمار مذکور در سراسر سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۶ آگوست ۲۰۲۵ ثبت شده و علت آن، «خشونت و تخلفات مداوم توسط بازیگران محلی و خارجی و هرج و مرج امنیتی گسترده» بوده است.

دیده بان حقوق بشر سوریه در گزارش خود افزود که ۷۴۴۹ غیرنظامی از جمله ۳۹۶ کودک و ۵۴۱ زن در میان قربانیان بوده‌اند و تأکید کرد که این «نشان‌دهنده شکنندگی وضعیت امنیتی و افزایش خطری است که آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه را تهدید می‌کند.»

این نهاد حقوق بشری هشدار داد که پاسخگویی در قبال این قتل‌عام همچنان وجود ندارد و در برخی موارد، عاملان جنایت پنهان و حقایق تحریف می‌شوند و برای مثال، کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده برای تحقیق در مورد قتل عام‌های ساحل سوریه، نتایجی مطابق با واقعیت‌ها ارائه نکرده و این در حالی است که قتل عام‌های دیگری در مناطقی مانند سویدا در حال وقوع بوده است.

طبق گزارش مذکور، گروه‌های طرفدار رژیم جولانی نیز به صورت همزمان با راه انداختن کارزار تبلیغاتی گسترده و تحریک‌آمیز که فرقه‌ها را به مواضع سیاسی خاص مرتبط می‌کند، حملات رسانه‌ای سازمان‌یافته‌ای را با هدف تضعیف هر نهادی که تخلفات را مستند یا افشا می‌کند، آغاز کردند. آنها به عنوان مثال علوی‌ها را «بازمانده‌های رژیم»، دروزی‌ها را «مزدور» و کردها را «جدایی‌طلب» می خوانند و این امر اختلافات را عمیق‌تر می‌کند و روند عدالت انتقالی را با مشکل مواجه می‌سازد.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه فاش کرد که هزاران نفر از بازداشت‌شدگان هنوز بدون محاکمه مناسب یا تحویل به دستگاه قضایی در زندان‌ها در حال گذران دوران محکومیت خود هستند.