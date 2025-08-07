استاندار قزوین: ۶۰ درصد برق استان قزوین سهم صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر محمد نوذری ظهر پنجشنبه در دیدار با سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور ارزی، بر ضرورت تسریع در روند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات ساختاری صنعت استان تأکید کرد.

استاندار قزوین با بیان اینکه تأمین ارز یکی از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است، اظهار داشت: تسریع در روند تخصیص ارز برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش توان صادراتی استان حیاتی است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز قزوین در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تولید، افزود: استان قزوین با افزایش تولید خود در جنگ ۱۲ روزه نقش مؤثری در کنترل بازار ایفا کرد که این نشان‌دهنده ظرفیت بالا و پتانسیل عظیم صنعتی استان است.

نوذری در ادامه از اقدامات حمایتی استانداری از بخش تولید خبر داد و گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، روزهای چهارشنبه را به بازدید میدانی از واحدهای صنعتی اختصاص داده‌ایم و از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تلاش می‌کنیم تا مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی را در محل مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

استاندار قزوین با گلایه از تأخیر در تأمین عملی ارز برای واحدها، خاطرنشان کرد: تخصیص ارز از مصوبات مهم در جلسات ستاد تسهیل است، اما متأسفانه در عمل با تأخیر همراه است و باید سازوکاری برای تسریع در این فرآیند اندیشیده شود. انتظار داریم وزارت صمت به استان قزوین، با توجه به توانمندی‌های آن، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

وی همچنین به چالش تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: ۶۰ درصد مصرف برق استان مربوط به بخش تولید و صنعت است. در شرایط ناترازی انرژی، تمام تلاش خود را به کار گرفتیم تا از آسیب به این بخش جلوگیری کنیم، اما تأمین سوخت ژنراتورها همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی واحدهای تولیدی محسوب می‌شود.

نوذری با تأکید بر پویایی صنعت قزوین به همت کارآفرینان برجسته استان، اذعان داشت: با وجود برخی مشکلات ساختاری، صنعت استان همچنان رو به رشد و پویاست و ما در حال رفع این موانع هستیم.

وی در پایان یادآور شد: کسب رتبه نخست در اجرای مصوبات ستاد تسهیل و تحقق بیش از ۹۶ درصد مصوبات، گواه تلاش‌های بی‌وقفه ما در این زمینه است.

