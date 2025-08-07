کولیوند: بیماری واگیر و حادثه خاصی نداشتیم؛مهران مجهزترین مرز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر پنجشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار کرد: امسال خدمات بهتر و متنوعتری به زائران ارائه میشود و رضایت زائران از خدمات در مرزها نشان دهنده همین موضوع است.
وی تصریح کرد؛ بیش از ۸ هزار امدادگر داوطلب در آن سوی مرزها آماده خدمت رسانی به زائران هستند.
وی افزود: در داخل کشور نیز ۷۰ هزار داوطلب در حوزه خدمات امدادگر کمک رسانی میکنند.
وی با اشاره به اینکه همدلی خوبی بین دستگاههای اجرایی استان وجود دارد، افزوذ: خوشبختانه هیچ گونه بیماری واگیر و حادثه خاصی نداشتیم.
وی ادامه داد: زیرساختهای مهران از سایر مرزهای کشور مجهزتر است.
رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی عنوان کرد: خدمات هلال احمر تا آخر صفر ادامه دارد.
