کولیوند: بیماری واگیر و حادثه خاصی نداشتیم؛مهران مجهزترین مرز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند ظهر پنجشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار کرد: امسال خدمات بهتر و متنوع‌تری به زائران ارائه می‌شود و رضایت زائران از خدمات در مرزها نشان دهنده همین موضوع است.

وی تصریح کرد؛ بیش از ۸ هزار امدادگر داوطلب در آن سوی مرزها آماده خدمت رسانی به زائران هستند.

وی افزود: در داخل کشور نیز ۷۰ هزار داوطلب در حوزه خدمات امدادگر کمک رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه همدلی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد، افزوذ: خوشبختانه هیچ گونه بیماری واگیر و حادثه خاصی نداشتیم.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های مهران از سایر مرزهای کشور مجهزتر است.

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی عنوان کرد: خدمات هلال احمر تا آخر صفر ادامه دارد.