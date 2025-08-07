۲۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زوار در مرز مهران نیاز است

داریوش باقر جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تکمیل زیرساخت‌های لازم برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بازگشت زائرانی که از ابتدای ماه به عتبات عالیات سفر کرده بودند، پایانه برکت از تاریخ سیزدهم مرداد ماه به مدار انتقال مسافرین اضافه شد تا بتوانیم خدمات مناسبی را در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: تا این لحظه نزدیک به ۳۰۰ هزار زائر از طریق حمل و نقل عمومی جاده‌ای وارد مرز مهران شده و به سمت کشور عراق عزیمت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: همچنین حدود ۶۰ هزار نفر از زائران به کشور بازگشته‌اند که این آمار نشان می‌دهد ۲۴۰ هزار نفر در حال حاضر در کشور عراق به سر می‌برند و متقاضی حمل و نقل عمومی هستند. برنامه‌ریزی و تدارک ناوگان برای این عزیزان اولویت اصلی ما در حمل و نقل عمومی جاده‌ای است.

باقر جوان با اشاره به پیش‌بینی موج بازگشت زائران از امشب، گفت: تلاش می‌شود که امشب موج اول بازگشت زائران را پوشش دهیم و برای روزهای آینده، ناوگان را تا هزار دستگاه افزایش خواهیم داد.

وی عنوان کرد: در مجموع، تا ۲۶۰۰ دستگاه ناوگان برای ۲۴ ساعت شبانه‌روز، به ویژه در روزهای اربعین و اطراف آن، نیاز خواهیم داشت که تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهد ادامه داد: بسیج عمومی ناوگان برای جابجایی زائران از تمامی پایانه‌های مرزی، به ویژه پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی و پایانه برکت، در دستور کار قرار دارد؛ چرا که پایانه برکت بیشترین تعداد تقاضای حمل و نقل عمومی را به خود اختصاص داده است.

نظارت بر نرخ کرایه‌ها و ساماندهی اتوبوس‌ها

در خصوص نظارت بر کرایه‌ها و ساماندهی اتوبوس‌ها، مدیرکل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای توضیح داد: سیستم نوبت‌دهی اتوبوس‌ها و ورود تدریجی آن‌ها به سکوها در دست اقدام است. همکاران ما از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سراسر کشور حضور دارند و هر استان مدیریت سکوی خود را بر عهده دارد.

وی گفت: ناوگان احضار شده و از استان مربوطه مسافرگیری کرده و بازمی‌گردد. نظارت کافی بر نرخ‌ها وجود دارد و تابلوهای نرخ‌های مصوب نصب شده‌اند.

وی اضافه کرد: هر استان نیز تابلوی نرخ خود را نصب خواهد کرد. همچنین، همکاران ما از سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرگانی نیز در محدوده پایانه‌ها حضور دارند و نظارت لازم را بر بحث نرخ‌ها اعمال خواهند کرد.