اکسیوس: ترامپ با اشغال کامل نوار غزه مخالف نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، نشریه آمریکایی اکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با اشغال کل نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی مخالف نیست.
اکسیوس در عین حال مدعی شده است که ترامپ از الحاق بخشهایی از غزه به اسرائیل پس از اشغال حمایت نمیکند.
بر اساس گزارش این رسانه آمریکایی، ترامپ در تصمیمگیری اسرائیل درباره اشغال غزه دخالت نخواهد کرد.
این خبر در حالی است که ترامپ در تازهترین اظهار نظر خود درباره تحولات منطقه در شبکه اجتماعی خودش نوشت: برای من بسیار مهم است همه کشورهای خاورمیانه به توافقنامه ابراهیم (عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی) بپیوندند.
ترامپ مدعی شد که این امر صلح در خاورمیانه را تضمین خواهد کرد.
