معاون ترامپ: طرحی برای به‌رسمیت شناختن کشور فلسطین نداریم

«جی دی ونس» معاون رئبس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که این کشور هیچ طرحی برای به‌رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد این کشور طرحی برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین ندارد.

«جی دی ونس» طی سخنانی در واکنش به تصمیم برخی کشورهای اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین گفت: انگلیس می‌تواند تصمیم خاصش را در خصوص به رسمیت شناختن کشور فلسطین اتخاذ کند. موضع ما در خصوص چگونگی اهداف مد نظر در خاورمیانه با انگلیس متفاوت است، اما در این باره صحبت می‌کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: ما نمی‌دانیم به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین در حالی که دولت و کشوری در آنجا نیست به چه معناست؟

این مقام ارشد آمریکایی که کشورش شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین است، مدعی شد: ما بر حل بحران انسانی در غزه و رسیدن شرایط به جایی که دیگر حماس تهدیدی برای اسرائیل نباشد متمرکز می‌شویم.

