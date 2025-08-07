به گزارش خبرگزاری مهر، هزاران نفر از مردم هند امروز جمعه علیه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند. این راهپیمایی با شعار «لبیک یا خامنهای» و شعارهای «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» برگزار شد.
راهپیمایی امروز هندیها از میدان زینبیه آغاز شد و در مسجد جامع شهر کارگل به پایان رسید.
هزاران نفر از جمله مردان، زنان، کودکان، جوانان و سالمندان در این راهپیمایی شرکت کردند.
شرکتکنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر محکومیت نسلکشی در غزه و حمایت قاطع از مقاومت فلسطین تأکید داشت، شعارهایی کوبنده سر دادند.
این حرکت اعتراضی با حضور فعال مدارس تحت نظارت جامعه آموزشی مطهری از مناطق اطراف شهر همراه بود.
همچنین دانشآموزان و نمایندگانی از جمعیت فاطمه زهرا (س)، جمعیت امام خمینی (ره) و آکادمی آوا - دهلی در این راهپیمایی شرکت کردند که صدای مقاومت را بلندتر و رساتر کرد.
نظر شما